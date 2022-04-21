«Нет свидетельств». Байден усомнился в том, что Россия полностью контролирует Мариуполь, и призвал Путина открыть гуманитарные коридоры

21 апреля, 18:12
Цей матеріал також доступний українською
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Поддержи НВ

Президент США Джо Байден выразил сомнения в том, что Россия контролирует Мариуполь, а также призвал организовать гуманитарные коридоры, чтобы вывести людей из города.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

«Пока что нет свидетельств о полном контроле России над Мариуполем», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Белом доме.

Видео дня

Байден добавил, что российский диктатор Владимир Путин должен разрешить открыть гуманитарные коридоры для вывода людей из оккупированного города.

«Единственное, что мы знаем: он должен позволить гуманитарные коридоры для выхода людей. В такой ситуации любой глава государства так бы поступил», — подчеркнул он.

https://www.youtube.com/embed/L9sgO7pMceo
Читайте также:

Святослав Паламар рассказал о ситуации в Мариуполе (Фото:скриншот видео / АЗОВ / Twitter) Арахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь на переговоры с Россией — Азов

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из-за постоянных обстрелов гуманитарных коридоров со стороны ВС РФ возможности эвакуировать людей, все еще остающихся в осажденном Мариуполе, на данное время нет.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Мариуполь Российская агрессия Джо Байден Война в Украине

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X