«Нет свидетельств». Байден усомнился в том, что Россия полностью контролирует Мариуполь, и призвал Путина открыть гуманитарные коридоры 21 апреля, 18:12 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден выразил сомнения в том, что Россия контролирует Мариуполь, а также призвал организовать гуманитарные коридоры, чтобы вывести людей из города.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

«Пока что нет свидетельств о полном контроле России над Мариуполем», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в Белом доме.

Видео дня

Байден добавил, что российский диктатор Владимир Путин должен разрешить открыть гуманитарные коридоры для вывода людей из оккупированного города.

«Единственное, что мы знаем: он должен позволить гуманитарные коридоры для выхода людей. В такой ситуации любой глава государства так бы поступил», — подчеркнул он.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что из-за постоянных обстрелов гуманитарных коридоров со стороны ВС РФ возможности эвакуировать людей, все еще остающихся в осажденном Мариуполе, на данное время нет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.