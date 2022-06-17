«Посмотрите, что случилось бы с Польшей, Чехией». Байден убежден, что Путин не собирался останавливаться на Украине 17 июня, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден убежден, что российский диктатор Владимир Путин не планировал останавливаться на Украине.

«Если бы он, вторгнувшись в Украину, захватил ее, вместе с Беларусью, которая уже под его контролем, он представлял бы угрозу для НАТО и все было бы еще более ужасным», — сказал Байден в интервью Associated Press.

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Президент США подчеркнул, если бы российская попытка «оккупировать и уничтожить культуру целого народа» была успешной, Европу ожидал бы хаос.

«Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Это же произошло бы в соседних странах. Посмотрите, что случилось бы с Польшей, Чехией, и всеми членами НАТО», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Чехии заявил, что вторжение России в Украину было только первым шагом, который необходим руководству Кремля, чтобы открыть путь к завоеванию других народов.

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