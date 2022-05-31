«Это не способ выиграть войну». WSJ раскритиковал Байдена за недостаточную решительность в вопросе помощи Украине 31 мая, 17:38 Сюжет Цей матеріал також доступний українською WSJ раскритиковал в редакционной колонке недостаточную поддержку Украины президентом США Джо Байденом (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Иногда сложно сказать, хочет ли президент США Джо Байден, чтобы Украина выиграла войну с Россией или чтобы она подписала с ней мирный договор, оставив под контролем Путина больше захваченной им территории, пишет Wall Street Journal в своей редакционной статье.



НВ публикует ее перевод.

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Иногда трудно сказать, хотят ли президент Байден и его стратеги, чтобы Украина выиграла свою оборонительную войну против России, или только чтобы она выжила, подписав перемирие и оставив под контролем России больше своей бывшей территории. Эта двойственность возвращается как проблема, когда российские войска добиваются новых военных успехов на Донбассе на востоке Украины.

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В понедельник, 30 мая, российские войска вошли в центр Северодонецка, одного из последних крупных украинских опорных пунктов на Донбассе, который является промышленным центром страны. За наступлением последовали беспощадные артиллерийские и ракетные обстрелы города, напоминающие разрушение Мариуполя. Украинцы неделями держались в Мариуполе, но, находясь в окружении со многими тяжелоранеными, оставшиеся силы сдались в этом месяце. Их судьба неизвестна, и будем надеяться, что они будут освобождены в результате обмена пленными. Но эта победа освободила российские силы для штурма Северодонецка. Победа россиян освободит эти силы для расширения их атак.

Россияне имеют артиллерийское и ракетное преимущество в дальности и огневой мощи, и могут нанести украинским войскам ужасные потери. Украинские силы получили несколько гаубиц из США, но им также нужны ракетные системы, которые могут стрелять с большей дальности. Лучшая защита от артиллерии — это артиллерия и авиация, включая ракеты. Американские ракетные системы уменьшат артиллерийское преимущество России и, возможно, замедлят ее продвижение.

Пентагон слил информацию о том, что США вскоре могут предоставить Украине некоторые ракетные системы средней дальности, но Байден заявил в воскресенье, 29 мая, что "мы не собираемся отправлять в Украину ракетные системы, которые смогут наносить удары по России". В очередной раз Байден заверяет Владимира Путина в том, чего США делать не будут.

Президент не стал уточнять, но, вероятно, он опасается, что отправка ракет может спровоцировать Путина. Украина уже нанесла удары по складам с оружием на территории России, поэтому Кремлю будет труднее усилить свои войска на Донбассе. Но если США хотят, чтобы Украина запускала ракеты только по целям на территории Украины, они, безусловно, могут дать это ясно понять.

Неготовность отправлять ракетные системы отражает позицию Белого дома до и во время этой войны. Другой пример — отказ от создания коалиции желающих прорвать российскую блокаду экспорта украинского зерна в Черном море. Украина поставляет большую часть мировой пшеницы и семян масличных культур, и мировые лидеры предупреждают о дефиците и скачках цен. Вызванные нехваткой продовольствия беспорядки возможны во многих странах.

«Многие страны мира зависят от украинского зерна. Что касается того, что мы делаем по этому поводу, то прямо сейчас мы… у нас нет никаких военно-морских кораблей США в Черном море. Мы не собираемся, если не будет указаний», — заявил на прошлой неделе генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Он добавил: «Коммерческие перевозки заблокированы».

США снова предлагают превентивную уступку, которая позволяет России продолжить дальнейшее экономическое давление на Украину и Запад, не опасаясь ответа. Это не способ выиграть войну или даже зайти в тупик на выгодных для Украины условиях.

Путин не отказался от своих планов свергнуть правительство в Киеве и напрямую угрожать НАТО, а двойственное отношение Байдена к помощи Украине побуждает россиян верить, что он все еще может добиться стратегической победы.



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