На отношения Маска с другими странами стоит обратить внимание — Байден

10 ноября, 02:00
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Илон Маск (Фото:REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Илон Маск (Фото:REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Президент США Джо Байден считает, что на отношения миллиардера и изобретателя Илона Маска с другими странами следует обратить внимание.

Об этом сообщила журналистка Fox News.

"Сотрудничество и/или технические отношения Илона Маска с другими странами заслуживают того, чтобы на них обратили внимание. Делает ли он что-нибудь неподобающее, я этого не предполагаю. Я предполагаю, что на это следует обратить внимание», — сказал Байден.

Видео дня

https://twitter.com/Liz_Friden/status/1590466737539256320?s=20&t=-CZzehqbM_wqXGlNKGRbig

В последнее время Илон Маск сделал немало политических и геополитических заявлений.

Так, в преддверии промежуточных выборов в США 8 ноября, Маск призвал американцев голосовать за Республиканскую партию.

Ранее Илон Маск заявил, что SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование терминалов, который компания направляла в Пентагон в сентябре — еще до начала публикации бизнесменом скандальных твитов о «мирном плане» для Украины. В компании Маска сообщали, что до конца года необходимо будет потратить около 120 миллионов долларов, а финансирование на 2023-й оценивается в 400 миллионов долларов.

После скандала в Twitter Маск заявил, что "все еще очень поддерживает Украину", но боится эскалации.

СМИ сообщали, что Маск мог раньше разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным. Эту информацию отрицают и сам миллиардер, и Кремль.

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В первые дни полномасштабной войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.

17 октября Маск сказал, что в Украину отправили более 25 тысяч терминалов Starlink.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Джо Байден Война в Украине Илон Маск

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