Байден вряд ли приедет в Украину в ходе поездки на саммиты G7 и НАТО
Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)
Президент США Джо Байден вряд ли приедет в Украину в рамках ближайшей поездки в Европу на саммиты G7 и НАТО.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Байдена, он вряд ли посетит Украину, когда в конце этого месяца отправится в Европу на встречи на высшем уровне с союзниками Вашингтона.
Саммит лидеров G7 пройдет 26−28 июня в Германии. Ожидается, что участие в нем может принять и президент Украины Владимир Зеленский в формате видеоконференции.
После этого в Мадриде 28−30 июня пройдет саммит лидеров НАТО.
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