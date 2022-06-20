Байден вряд ли приедет в Украину в ходе поездки на саммиты G7 и НАТО 20 июня, 20:05 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден вряд ли приедет в Украину в рамках ближайшей поездки в Европу на саммиты G7 и НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Байдена, он вряд ли посетит Украину, когда в конце этого месяца отправится в Европу на встречи на высшем уровне с союзниками Вашингтона.

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Саммит лидеров G7 пройдет 26−28 июня в Германии. Ожидается, что участие в нем может принять и президент Украины Владимир Зеленский в формате видеоконференции.

После этого в Мадриде 28−30 июня пройдет саммит лидеров НАТО.

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