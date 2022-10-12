Байден не верит, что Путин применит ядерное оружие, но у Пентагона готов план

12 октября, 10:02
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден не верит в то, что кремлевский диктатор Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие.

«Я думаю, что с его (Путина — ред.) стороны безответственно говорить об этом… Лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине», — сказал Байден в интервью CNN.

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По его словам, угрозы со стороны Путина имеют дестабилизирующий эффект, и предупредил о потенциальных ошибках, которые могут последовать.

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«Все, что я хотел сказать, что это может привести к ужасному исходу. Ошибки случаются. И может произойти просчет, никто не может быть уверен, что произойдет, и это может закончиться Армагеддоном», — отметил глава Белого дома.

Байден отказался уточнить, как будет выглядеть ответ США, если Путин выполнит свои ядерные угрозы, но добавил, что Пентагон разработал план, если это все же произойдет.

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Это обсуждалось, но я не собираюсь вдаваться в подробности. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем делать или не будем делать", — подчеркнул Байден.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

https://www.youtube.com/watch?v=AtffS435ODo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Владимир Путин Ядерное оружие Джо Байден Пентагон

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