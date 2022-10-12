Байден не верит, что Путин применит ядерное оружие, но у Пентагона готов план 12 октября, 10:02 Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден не верит в то, что кремлевский диктатор Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие.

«Я думаю, что с его (Путина — ред.) стороны безответственно говорить об этом… Лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине», — сказал Байден в интервью CNN.

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По его словам, угрозы со стороны Путина имеют дестабилизирующий эффект, и предупредил о потенциальных ошибках, которые могут последовать.

«Все, что я хотел сказать, что это может привести к ужасному исходу. Ошибки случаются. И может произойти просчет, никто не может быть уверен, что произойдет, и это может закончиться Армагеддоном», — отметил глава Белого дома.

Байден отказался уточнить, как будет выглядеть ответ США, если Путин выполнит свои ядерные угрозы, но добавил, что Пентагон разработал план, если это все же произойдет.

Это обсуждалось, но я не собираюсь вдаваться в подробности. С моей стороны было бы безответственно говорить о том, что мы будем делать или не будем делать", — подчеркнул Байден.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».