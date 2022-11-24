Байден считает необходимым, чтобы Конгресс США принял новую помощь Украине до конца года 24 ноября, 20:56 Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден выступил за то, чтобы Конгресс принял до конца года законопроект, предусматривающий выделение нового масштабного пакета поддержки Украины в условиях ее противостояния агрессии России.

Об этом американский лидер сказал в четверг, 24 ноября, во время встречи с журналистами.

В ответ на вопрос, нужно ли выделить больше помощи Украине в период завершения нынешней сессии Конгресса (то есть до конца текущего года) Байден ответил: «Да».

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Он напомнил, что накануне утвердил распоряжение о выделении многомиллионного пакета оборонной поддержки ВСУ. Президент также подчеркнул, что помощь украинцам является неотложным вопросом.

В то же время Байден выразил надежду, что республиканское большинство в новом составе Палаты представителей США в следующем году продемонстрирует достаточную поддержку продолжения помощи Украине.

В среду, 23 ноября, президент США Джо Байден распорядился выделить еще 400 миллионов долларов на военную помощь Украине.

В Минобороны США рассказали, на что уйдут 400 миллионов:

дополнительные боеприпасы для HIMARS и NASAMS;

150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотникам;

200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

10 тысяч 120 мм минометных снарядов;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты ( HARM);

HARM); 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин ( HMMWV);

HMMWV); свыше 100 легких тактических машин;

более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию;

свыше 200 генераторов;

запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

18 ноября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи Украине.

15 ноября президент Джо Байден попросил Конгресс выделить еще более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.

