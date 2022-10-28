Байден о ядерных угрозах Путина: Если он не хочет, то почему продолжает говорить об этом
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент США Джо Байден заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ведет опасную риторику о возможности применения ядерного оружия.
В ходе интервью NewsNation у Байдена спросили, верит ли он в слова Путина об отсутствии желания использовать ядерное оружие.
«Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом?», — ответил американский президент.
Накануне Путин заявил, что РФ «не нужно» наносить ядерный удар по Украине и что в этом «смысла нет никакого — ни политического, ни военного».
При этом диктатор сам поручил своему министру обороны Сергею Шойгу в разговорах с коллегами распространять фейк о «грязной бомбе», которую якобы «создает Украина».