Байден о ядерных угрозах Путина: Если он не хочет, то почему продолжает говорить об этом 28 октября, 09:05 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ведет опасную риторику о возможности применения ядерного оружия.

В ходе интервью NewsNation у Байдена спросили, верит ли он в слова Путина об отсутствии желания использовать ядерное оружие.

«Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом?», — ответил американский президент.

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Накануне Путин заявил, что РФ «не нужно» наносить ядерный удар по Украине и что в этом «смысла нет никакого — ни политического, ни военного».

При этом диктатор сам поручил своему министру обороны Сергею Шойгу в разговорах с коллегами распространять фейк о «грязной бомбе», которую якобы «создает Украина».