Байден о ядерных угрозах Путина: Если он не хочет, то почему продолжает говорить об этом

28 октября, 09:05
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ведет опасную риторику о возможности применения ядерного оружия.

В ходе интервью NewsNation у Байдена спросили, верит ли он в слова Путина об отсутствии желания использовать ядерное оружие.

«Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом?», — ответил американский президент.

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https://twitter.com/NewsNation/status/1585765382455197697

Накануне Путин заявил, что РФ «не нужно» наносить ядерный удар по Украине и что в этом «смысла нет никакого — ни политического, ни военного».

При этом диктатор сам поручил своему министру обороны Сергею Шойгу в разговорах с коллегами распространять фейк о «грязной бомбе», которую якобы «создает Украина».

https://www.youtube.com/watch?v=1BYtoA84h9s
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Россия Владимир Путин Ядерное оружие Джо Байден

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