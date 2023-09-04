Байден разочарован тем, что Си Цзиньпин не поедет на саммит G20

4 сентября, 06:57
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Кевин Ламарк)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Кевин Ламарк)

Президент США Джо Байден заявил, что он разочарован отказом президента Китая Си Цзиньпина посетить саммит лидеров G20 в Индии. Об этом сообщает Reuters.

«Я разочарован… но я собираюсь с ним увидеться», — сказал Байден.

Президент США не объяснил, где и когда он собирается увидеться с китайским коллегой.

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Байден посетит Индию с 7 по 10 сентября для участия в саммите G20, а затем отправится во Вьетнам, поскольку его администрация стремится укрепить отношения США со странами Азии.

Видео дня

Скорее всего, Си пропустит саммит — Пекин на встрече в Нью-Дели будет представлять премьер-министр Китая Ли Цянь, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

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Отвечая на вопрос, ждет ли он своей поездки с нетерпением, Байден сказал: «Да, с нетерпением».

«Я хочу немного больше… координации. Я думаю, что обе страны (Индия и Вьетнам) хотят гораздо более тесных отношений с Соединенными Штатами, и это может быть очень полезным», — сказал Байден.

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Теги:   Джо Байден Индия Вьетнам Саммит G20 Си Цзиньпин

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