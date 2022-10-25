Байден рассчитывает на сотрудничество с Сунаком в поддержке Украины 25 октября, 19:52 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США и Великобритании необходимо и дальше укреплять сотрудничество в вопросе поддержки Украины на фоне избрания нового лидера британского правительства, заявил американский президент Джо Байден.

Он также поздравил нового премьера Риши Сунака с назначением на пост.

«Поздравляю Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Вместе с ним я рассчитываю на укрепление нашего сотрудничества по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания, включая продолжения нашей решительной поддержки Украины», — написал Байден.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании.

25 октября Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании.

Риши Сунак — самый молодой британский премьер (ему 42 года) и первый премьер азиатского происхождения.

Сунак остался единственным кандидатом на пост премьера Британии после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт, объявила, что выходит из гонки. Чтобы баллотироваться, кандидат должен был получить 100 голосов депутатов-консерваторов. По данным СМИ, у Сунака было больше 200 голосов, а у Мордонт — немного меньше 100.

После заявления бывшего премьера Бориса Джонсона о том, что он не будет участвовать в конкурсе, часть его сторонников поддержали Сунака.



20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.



Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.



19 октября в отставку ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге со своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором движется правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».