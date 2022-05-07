«Утечки должны прекратиться». Байден заявил спецслужбам, что сообщения СМИ об обмене разведданными США с Украиной контрпродуктивны — NBC
Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)
Президент США Джо Байден провел разговор с высшими должностными лицами разведки и обороны США, в ходе которого заявил, что недавние сообщения в СМИ об обмене разведданными США с Украиной были контрпродуктивными, информирует NBC.
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Как сообщает телеканал со ссылкой на слова чиновника администрации, в телефонном разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден сказал, что подобные сообщения «отвлекают от нашей цели».
По словам еще одного источника, Байден заявил, что утечки должны прекратиться.
В ЦРУ отказались от комментариев. Пентагон и Совет национальной безопасности не ответили на просьбы о комментарии.
В начале мая в СМИ появилась информация о том, что США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной.
Отмечалось, что расширенный обмен информацией предназначен для того, чтобы помочь Украине защитить и потенциально вернуть территории.
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