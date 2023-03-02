Обсудят поддержку Украины. Байден встретится с главой Еврокомиссии 2 марта, 23:55 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В пятницу, 10 марта, президент Джо Байден примет в Белом доме главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. В ходе встречи они обсудят помощь Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден и фон дер Ляйен также обсудят координацию действий США и ЕС в борьбе с климатическим кризисом путем инвестирования в чистые технологии, основанные на надежных цепочках поставок.

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«Лидеры рассмотрят тесное сотрудничество между США и ЕС в поддержку Украины, защищающей свой суверенитет и демократию, и в наказание России за ее агрессию», — говорится в сообщении.

Лидеры подведут итоги работы совместной Целевой группы по энергетической безопасности Европы, которая помогла ЕС снизить зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить «зеленый» переход.

Они также обсудят другие проблемы международной безопасности, включая нашу совместную работу по решению проблем, создаваемых КНР.