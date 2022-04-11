Байден обсудит войну РФ против Украины с премьером Индии

11 апреля, 06:00
Цей матеріал також доступний українською
Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

У президента США Джо Байдена будет виртуальная встреча в понедельник, 11 апреля, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Поднимут вопросы войны России против Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Война России против Украины - главные события 10 апреля

Лидеры обсудят ряд вопросов, включая окончание пандемии коронавируса, борьбу с климатическими изменениями, усиление глобальной экономики и поддержку свободного, основанного на праве международного порядка.

Видео дня
Читайте также:
Япония потребовала от Индии четкой реакции на агрессию России против Украины

«Президент Байден продолжит тщательные консультации по поводу последствий жестокой войны России против Украины и смягчения ее дестабилизирующего влияния на мировые продовольственные и товарные рынки», — говорится в сообщении.

Читайте также:
Кто на Востоке завернут в украинский флаг, а кто — нет. Западные СМИ о реакции Израиля, Индии и арабского мира на войну в Украине
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Джо Байден Индия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X