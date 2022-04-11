Байден обсудит войну РФ против Украины с премьером Индии 11 апреля, 06:00 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

У президента США Джо Байдена будет виртуальная встреча в понедельник, 11 апреля, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Поднимут вопросы войны России против Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Война России против Украины - главные события 10 апреля



Лидеры обсудят ряд вопросов, включая окончание пандемии коронавируса, борьбу с климатическими изменениями, усиление глобальной экономики и поддержку свободного, основанного на праве международного порядка.

Видео дня

Читайте также: Япония потребовала от Индии четкой реакции на агрессию России против Украины

«Президент Байден продолжит тщательные консультации по поводу последствий жестокой войны России против Украины и смягчения ее дестабилизирующего влияния на мировые продовольственные и товарные рынки», — говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.