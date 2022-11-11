Отвод российских войск из Херсона показывает, что у армии РФ есть «реальные проблемы» — Байден 11 ноября, 10:29 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден заявил, что решение страны-агрессора РФ отвести свои войска из Херсона показывает, что у ее армии есть «реальные проблемы».

Об этом сообщает ВВС.

Однако, по словам Байдена, он не думает, что «этот конфликт будет разрешен до тех пор», пока Путин не выведет силы из Украины.

Байден поприветствовал сообщения об отступлении оккупантов из Херсона.

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Президент США Джо Байден заявлял, что США не собираются говорить украинцам, что им делать в вопросе компромиссов и переговоров с Россией.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.



Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.