Членство Украины в НАТО еще «не созрело» — Байден 8 июля, 06:06 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден заявил, что членство Украины в НАТО «еще не созрело» из-за того, что в стране продолжается война.

Об этом сообщает CNN.

В то же время, он признал, что не все страны НАТО разделяют его мнение.

«Я не думаю, что в НАТО есть единство относительно того, нужно ли Украине присоединиться к Альянсу сейчас, во время войны», — заявил Байден.

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Глава Белого дома напомнил, что страны НАТО будут иметь обязательства вступить в войну против России в случае присоединения Украины.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.

При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Президент Владимир Зеленский ранее призывал президента США Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Он отмечал: Украина понимает, что не сможет вступить в Альянс в состоянии войны, но приглашение станет важным сигналом и стимулом для защитников. Зеленский будет участвовать в саммите, формат еще не известен.