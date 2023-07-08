Членство Украины в НАТО еще «не созрело» — Байден

8 июля, 06:06
Поделиться:
Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден заявил, что членство Украины в НАТО «еще не созрело» из-за того, что в стране продолжается война.

Об этом сообщает CNN.

В то же время, он признал, что не все страны НАТО разделяют его мнение.

«Я не думаю, что в НАТО есть единство относительно того, нужно ли Украине присоединиться к Альянсу сейчас, во время войны», — заявил Байден.

Видео дня

Глава Белого дома напомнил, что страны НАТО будут иметь обязательства вступить в войну против России в случае присоединения Украины.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

Читайте также:

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган и Реджеп Эрдоган (Фото:НВ) Украина заслуживает стать членом НАТО — Эрдоган

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.

При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Президент Владимир Зеленский ранее призывал президента США Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Он отмечал: Украина понимает, что не сможет вступить в Альянс в состоянии войны, но приглашение станет важным сигналом и стимулом для защитников. Зеленский будет участвовать в саммите, формат еще не известен.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США НАТО Джо Байден Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X