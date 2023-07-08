Членство Украины в НАТО еще «не созрело» — Байден
Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент США Джо Байден заявил, что членство Украины в НАТО «еще не созрело» из-за того, что в стране продолжается война.
Об этом сообщает CNN.
В то же время, он признал, что не все страны НАТО разделяют его мнение.
«Я не думаю, что в НАТО есть единство относительно того, нужно ли Украине присоединиться к Альянсу сейчас, во время войны», — заявил Байден.
Глава Белого дома напомнил, что страны НАТО будут иметь обязательства вступить в войну против России в случае присоединения Украины.
Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно
Украина заслуживает стать членом НАТО — Эрдоган
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.
При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.
Президент Владимир Зеленский ранее призывал президента США Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Он отмечал: Украина понимает, что не сможет вступить в Альянс в состоянии войны, но приглашение станет важным сигналом и стимулом для защитников. Зеленский будет участвовать в саммите, формат еще не известен.