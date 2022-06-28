Байден планирует объявить о продлении военного присутствия США в Польше — NBС

28 июня, 12:00
Джо Байден (Фото:REUTERS/Lukas Barth/Pool)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Lukas Barth/Pool)

Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО планирует объявить о продлении военного присутствия США в Польше, сообщает NBС.

По информации телеканала, также Байден сообщит об изменениях в размещении американских войск в нескольких странах Балтии.

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Изменения в составе войск США могут затронуть такие страны, как Литва, Латвия и Эстония.

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По словам официальных лиц, Байден также может объявить, что присутствие ВМС США на военно-морской базе Рота в Испании может увеличиться на два корабля в течение следующих нескольких лет.

Белый дом отказался от комментариев.

Саммит НАТО состоится 28−30 июня в Мадриде.

https://www.youtube.com/watch?v=kEHfS1QI-30
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Польша Джо Байден

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