«Вредоносная деятельность». Байден продлил санкции против Беларуси на год 14 июня, 10:47 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден продлил действие санкций против Беларуси еще на год.

Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

В документе указано, что действие санкций должно продолжаться после четверга, 16 июня.

«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также вредоносная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима продолжают представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе.

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В 2006 году президент США издал указ о введении чрезвычайной ситуации, связанной с политикой властей Беларуси, что предусматривало введение ограничений против властей этой страны.

В августе 2021 года Байден расширил действие этого указа.

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