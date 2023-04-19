Байден продлил блокировку российских судов в портах США

19 апреля, 03:18
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Президент США Джо Байден подтвердил продление запрета на въезд российских судов в порты Соединенных Штатов. Действие приказа должно было закончиться на этой неделе.

Об этом сообщает CNN.

Байден отметил, что политика и действия правительства РФ в отношении Украины являются неоправданными и составляют национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений США.

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Действие приказа о блокировке российских судов в портах США должно было закончиться на этой неделе, но было продлено.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Джо Байден Россия-США Санкции против России Санкции США Санкции Запада Война в Украине Война России против Украины

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