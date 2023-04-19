Байден продлил блокировку российских судов в портах США
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
Президент США Джо Байден подтвердил продление запрета на въезд российских судов в порты Соединенных Штатов. Действие приказа должно было закончиться на этой неделе.
Об этом сообщает CNN.
Байден отметил, что политика и действия правительства РФ в отношении Украины являются неоправданными и составляют национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений США.
Действие приказа о блокировке российских судов в портах США должно было закончиться на этой неделе, но было продлено.