«Не время для самоуспокоения». Байден приказал своей администрации продолжить предоставлять Украине передовое вооружение 9 апреля, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден приказал своей администрации продолжить прилагать все усилия для определения потребностей и предоставления украинским военным передовых средств вооружения, необходимых для защиты Украины.

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«С самого начала работы моей администрации самым высоким приоритетом США были поставки Украине критически важных средств для защиты от российской агрессии. Сейчас весь мир стал свидетелем эффективности этого оружия, поскольку храброе украинское войско использовало их, чтобы отразить атаку России на Киев, защитить небо Украины и нанести тяжелые удары российской армии», — отметил Байден в заявлении о поставках в Украину систем противовоздушной обороны.

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Он добавил, что США в дополнение к оружию, произведенному в стране, также работали над тем, чтобы облегчить передачу Украине средств со стороны союзников и партнеров по всему миру.

«Я хочу поблагодарить правительство Словакии за предоставление Украине системы противовоздушной обороны С-300, вопрос относительно которой поставил во время наших разговоров лично Президент Зеленский», — подчеркнул президент США.

Чтобы осуществить эту передачу и обеспечить безопасность Словакии, Соединенные Штаты переместят американскую ракетную систему Patriot в Словакию, говорится в сообщении.

«Сейчас не время для самоуспокоения», — добавил Байден.

Он отметил, что российские войска не достигли своей цели захватить Киев, но продолжают совершать ужасные и жестокие акты агрессии против украинского народа и передислоцируются на следующий этап войны.

Напомним, 8 апреля Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Ранее Словакия начала на своей территории развертывание ЗРК Patriot, предоставленные странами-партнерами НАТО.

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