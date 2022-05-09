Байден приказал прекратить утечки в СМИ об обмене разведданными Вашингтона и Киева — СNN
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)
Президент США Джо Байден приказал прекратить утечки информации в СМИ об обмене разведданными Вашингтона и Киева, сообщает CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с вопросом.
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На прошлой неделе Байден отдельно поговорил с министром обороны Ллойдом Остином, директором ЦРУ Уильямом Бернсом и директором национальной разведки Эврил Хейнс, говорится в сообщении.
По данным чиновника, американский президент сказал им, что обнародование информации о том, чем США делились с украинскими войсками, «бесполезно» и подчеркнул, что утечки должны прекратиться.
Ранее NYT сообщал, что США передавали Киеву разведданные, которые, в том числе, помогли Украине обнаружить и уничтожить флагман Черноморского флота России крейсер Москва.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что США не передают Украине разведданные о местонахождении российских генералов и не принимают участия в принятии решений о выборе целей.
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