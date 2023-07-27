Байден приказал правительству поделиться с Гаагой данными о военных преступлениях РФ в Украине — NYT 27 июля, 01:26 Джо Байден (Фото:REUTERS/Кевин Ламарк)

Президент США Джо Байден тайно приказал американскому правительству делиться с Международным уголовным судом информацией о военных преступлениях России в Украине, пишет New York Times со ссылкой на официальным лиц, знакомых с вопросом.

О таком приказе Байдена СМИ стало известно от официальных лиц, знакомых с этим вопросом. Чиновники считают, что такой шаг американского президента, свидетельствует о значительном изменении политики США.



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Как пояснили чиновники, принятое Байденом решение перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, который боялся, что такой шаг может создать прецедент, который позволит преследовать американских военных.

По данным NYT, США располагают информацией о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также принудительно депортировать украинских детей с оккупированных территорий.

Некоторой информацией, как утверждает NYT, американская сторона уже поделилась с украинскими прокурорами, но не с судом Гааги.