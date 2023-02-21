Момент, определяющий эпоху. Мировые СМИ — о значении, посылах и тайнах визита Байдена в Киев и контрасте лидера США c «бункерным» диктатором 21 февраля, 10:11 Сюжет Эксклюзив NV Джо Байден прибыл в Киев поездом из польского Перемышля (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Визит, который не только вошел в историю, но и может определить дальнейшую судьбу президентства Джо Байдена — так характеризуют знаковую поездку президента США в Киев мировые СМИ.

На следующий день после того, как Джо Байден посетил Киев, западная пресса пишет о сигналах, которые был призван донести этот визит — Украине и Владимиру Зеленскому, Кремлю и Владимиру Путину, а также американским избирателям, которые в современную эпоху еще никогда не видели своего президента в столь рискованной поездке.



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«С тех пор как Авраам Линкольн отправился на передовую за пределы Вашингтона, чтобы взглянуть на сражения в Северной Вирджинии во время Гражданской войны, ни один действующий президент [США] не приезжал так близко к полю боя», — пишет NYT, напоминая о других подобных поездках американских лидеров. Франклин Делано Рузвельт посетил Северную Африку; Линдон Джонсон был во Вьетнаме; Билл Клинтон совершил поездку на Балканы; Джордж Буш-младший и Барак Обама побывали в Ираке и Афганистане; Дональд Трамп — в Афганистане. Однако во всех этих случаях президенты США отправлялись в страны или районы, находящиеся под контролем американских войск или после ослабления боевых действий.



NV собрал обложки мировых СМИ о визите Байдена в Киев, а также выдержки из нескольких материалов об этой поездке.

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The New York Times называет "сюрреалистическую и тайную" поездку Байдена в столицу Украины «смелым шагом, призванным продемонстрировать решимость Америки помочь Украине победить российские войска». Описывая дорогу главы Белого дома на поезде в Киев, NYT констатирует, что он «был в путешествии, непохожем ни на одно другое, совершенной американским президентом в современную эпоху».



Издание также отмечает, что поездка оставила «неизгладимый образ двух президентов, которые шагают к мемориалу погибшим военнослужащим средь бела дня под завывание сирен воздушной тревоги — демонстрация неповиновения Москве, которая быстро разнеслась по всему миру».



Газета также приоткрывает завесу строгой тайны вокруг визита Байдена. После последнего публичного появления в США — на ужине с женой в итальянском ресторане вечером 18 февраля по американскому времени — Байдена через несколько часов после полуночи тайно вывезли из резиденции и доставили на авиабазу Эндрюс, «где его ждала небольшая группа помощников, агентов службы безопасности, бригада врачей, фотограф Белого дома и два журналиста». Это были корреспонденты The Wall Street Journal и Associated Press, которым получили «инструкции по прибытию на турнир по гольфу» и обязались хранить поездку в тайне.

Байден летел не своим обычным бортом Air Force One, а самолетом Air Force C-32, который чаще используется для внутренних рейсов. В 4:15 по местному времени самолет вылетел в рейс через Атлантику, Самолет приземлился на авиабазе США Рамштайн в Германии примерно в 17:13 по немецкому времени, где с опущенными шторками заправился топливом и снова взлетел в 18:29. Затем он направился в аэропорт Жешув в Польше (приземление в 19:57). Там Байден пересел в кортеж примерно из 20 автомобилей, который около часа вез его без сирен по практически пустой трассе до вокзала в Перемышле (прибытие в 21:15). Президента США ждал поезд, который отправился в 21:37 и пересек границу с Украиной около 22:00. Байден не слишком хорошо спал во время долгой ночной поездки в Киев и вспоминал в беседах со своими спутникам предыдущие визиты в Киев и разговор с Зеленским 24 февраля 2022 года. Около 8:00 20 февраля поезд прибыл на станцию ​​Киев-Пассажирский, где Байдена встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

На обложку материала NYT вынесено фото Байдена и Зеленского у стен Михайловского собора. «Долгая рискованная ночь для Байдена на пути в осажденный Киев» — гласит заголовок в сегодняшнем номере NYT. Подзаголовки двух соседних текстов обозначают основные цели визита президента США: «Вызов Путину и его мировоззрению» и «Заверение Зеленского в поддержке США».



Инфографика: NYT

Этот же кадр для своей обложки выбрала и The Washington Post, заголовок которой гласит: «Байден декларирует поддержку Киева в Киеве». Издание пишет, что «драматический и рискованный» визит «продемонстрировал твердую американскую поддержку Украины всего за четыре дня до первой годовщины полномасштабного вторжения России». В унисон другим СМИ WP подчеркивает, что «визит, каким бы коротким он ни был, представлял собой одну из самых примечательных президентских поездок в современной истории».

