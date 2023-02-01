Президенты Польши и Латвии подтвердили, что Байден приедет в Европу в феврале
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент США Джо Байден в феврале посетит Центральную Европу. В какие именно страны приедет глава Белого дома, станет известно в течение нескольких дней.
Об этом во время совместной пресс-конференции в Риге заявили президенты Польши и Латвии Анджей Дуда и Эгилс Левитс, сообщает Укринформ.
«Мы ожидаем визит президента Джо Байдена. Президент Байден, вероятно, прибудет в нашу часть Европы в феврале», — сказал Дуда.
По его словам, такой визит является вопросом усиленной безопасности, поэтому его подробности держатся в тайне.
«Каждый визит президента США в такой сложный момент в эту часть Европы, вблизи места военных действий в Украине, является укреплением нашей безопасности», — подчеркнул Дуда.
В свою очередь, Левитс отметил, что этот визит Байдена будет очень важным сигналом для всех союзников, а также для России.
СМИ сообщали, что президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу в годовщину вторжения РФ в Украину.
Ранее в администрации Байдена заявляли, что он хочет посетить Украину, но пока таких планов нет.
Издание Dziennik Gazeta Prawna сообщало, что Байден может встретиться с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.