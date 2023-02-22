Президент США в поезде Укрзализныци. Белый дом раскрыл подробности визита Байдена в Украину 22 февраля, 00:03 Президент США Джо Байден в Киеве 20 февраля 2023 года (Фото:The White House / Twitter)

В Белом доме раскрыли детальный маршрут президента США Джо Байдена, который 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Как сообщается в Twitter Белого дома, в 4:15 воскресенья (11:15 по Киеву) президент США вылетел на Air Force One в Германию, который после дозаправки продолжил путь в 19:29 (по Киеву).



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В 20:57 по киевскому времени самолет главы Белого дома приземлился в польском аэропорту Жешув-Ясенка. В 22:37 по Киеву Байден отправился в Украину десятичасовым поездом с вокзала Пшемысль-Главный.



В 8:00 понедельника, 20 февраля, американский президент уже был на киевском вокзале, где его встретила посол США Бриджит Бринк. Через 20 минут кортеж Байдена был на пути в Мариинский дворец, где главу Белого дома приветствовал президент Владимир Зеленский.

Фото: The White House / Twitter

Фото: The White House / Twitter

Фото: The White House / Twitter

Фото: The White House / Twitter

Фото: The White House / Twitter

В Белом доме сообщили, что в 13:10 Байден покинул Киев на том же поезде, и после 21:00 по Киеву пересек границу с Польшей.

Визит Джо Байдена в Киев 20 февраля стал первым приездом президента США в Украину за 15 лет.



Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с президентом Владимиром Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

