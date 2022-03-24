Байден прибыл в Брюссель: последуют встречи с НАТО, G7 и ЕС 24 марта, 00:38 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Бельгии встретил Байдена в аэропорту (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден прибыл в среду, 23 марта, в Брюссель на серию экстренных встреч на высшем уровне, которые связаны с вторжением России в Украину. С четверга, 24 марта, начнутся переговоры с НАТО, G7 и Европейским союзом.

Об этом сообщает CNN.



Самолет, на котором был Байден, приземлился в аэропорту Брюсселя в 21:03 по местному времени после примерно семичасового перелета из Вашингтона.

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Премьер-министр Бельгии встретил Байдена в аэропорту.

Как сообщалось, Джо Байден отправится на этой неделе в Европу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и введения против России серьезных и беспрецедентных расходов за ее полномасштабное вторжение.

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