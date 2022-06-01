Байден предупредил Россию: Ядерный удар по Украине приведет к серьезным последствиям

1 июня, 10:04
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден предупредил Россию, что ядерный удар приведет к серьезным последствиям.

Война России против Украины — главные события 1 июня

В своей колонке для The New York Times Байден написал, что США не видят признаков готовности России применять ядерное оружие.

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При этом он считает «опасной и крайне безответственной» риторику Кремля, который периодически «бряцает ядерной саблей».

«Позвольте мне четко заявить: любое применение ядерного оружия в конфликте любого масштаба было бы абсолютно неприемлемо как для нас, так и для всего остального мира и повлекло бы за собой серьезные последствия», — подчеркнул Байден.

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Еще в конце февраля кремлевский диктатор Владимир Путин перевел российские силы сдерживания, к которым относится и ядерные, в режим особого несения дежурства.

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.

В мае на российских пропагандистских каналах стали все чаще упоминать о возможности применения Россией ядерного оружия. Эти угрозы звучали на фоне отсутствия значимых успехов российской оккупационной армии в Украине и увеличения поставок западного оружия Киеву.

8 мая в ЦРУ заявили, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или ее союзников.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Ядерное оружие Джо Байден Украина Война России против Украины

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