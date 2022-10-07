США не видят ядерной активности России, несмотря на предупреждения Байдена о том, что действия Путина могут привести к Армагеддону — CNN

7 октября, 16:49
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США продолжают следить за передвижениями российских военных и ядерными силами РФ (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

США продолжают следить за передвижениями российских военных и ядерными силами РФ (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

США не наблюдают признаков активности России на фоне ядерного шантажа российского диктатора Владимира Путина, сообщает СNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Мы не видели никаких признаков активности [со стороны России], которая заставила бы нас изменить нашу собственную позицию ядерного сдерживания», — сказал он.

Чиновник добавил, что США продолжают следить за передвижениями российских военных и ядерными силами РФ.

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Также по словам источника, предупреждения президента США Джо Байдена о самой высокой вероятностью ядерной войны за последние 60 лет не основываются на новых данных разведки. При этом он отметил, что «ставки сейчас явно выше» из-за череды военных неудач России в Украине.

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Чиновник добавил, что Байден говорил «откровенно», основываясь на «безответственной и безрассудной» риторике Путина.

Накануне Байден заявил, что Путин может зайти очень далеко из-за потери власти и говоря о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, диктатор РФ не шутит.

«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса», — сказал президент США.

21 сентября Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Владимир Путин Российская агрессия Ядерный шантаж

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