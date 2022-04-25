Байден поздравил Макрона с победой словами о поддержке Украины 25 апреля, 03:31 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Al Drago)

Президент США Джо Байден поздравил с победой на президентских выборах во Франции Эммануэля Макрона. Он выразил уверенность в общей поддержке Украины.

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«Поздравляю Эмануэля Макрона с его переизбранием. Франция является нашим древнейшим союзником и ключевым партнером в решении глобальных проблем. Я рассчитываю на продолжение нашего тесного сотрудничества — в том числе, в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменениям климата», — сказал Байден.



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24 апреля Эммануэль Макрон набрал 58,55% в ходе второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,45%.

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