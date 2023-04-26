Украина — главная тема переговоров. Байден посетит саммит G7 в Японии

26 апреля, 11:22
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден примет участие в саммите G7, который состоится в Японии в мае.

Об этом сообщает The Guardian.

Война России против Украины станет главной темой саммита G7.

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Белый дом объявил, что лидеры стран Большой семерки встретятся на месте первой в мире ядерной атаки в Хиросиме.

Видео дня

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что надеется сделать ядерное разоружение ключевым пунктом дискуссий.

Президент Владимир Зеленский выступит онлайн на саммите лидеров Большой семерки, который состоится в мае 2023 года в Хиросиме.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Япония Джо Байден G7 Война России против Украины

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