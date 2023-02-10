К годовщине полномасштабного вторжения РФ Байден посетит Польшу

10 февраля, 22:03
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Джо Байден посетит Польшу в конце февраля (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден посетит Польшу в конце февраля (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден в конце февраля посетит Польшу, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает CNN.

Президент также проведет встречи с другими лидерами региона. В Белом доме отметили, что визит планируется 20-22 февраля.

Телеканал напоминает, что год назад Байден был первым, кто стал говорить о неотвратимости российского вторжения в Украину. В то время как союзники США были скептическими по этому поводу.

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Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве.

Визит Байдена в Польшу может состояться в конце февраля.

https://www.youtube.com/watch?v=q4luD4dP-OE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Джо Байден Война в Украине Анджей Дуда Война России против Украины

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