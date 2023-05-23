Байден посетит Хельсинки в начале июля, чтобы послать мощный сигнал Кремлю — СМИ 23 мая, 15:33 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден планирует посетить Хельсинки накануне саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11−12 июля, пишет издание Iltalehte со ссылкой на собственные источники.

Визитом Байдена Соединенные Штаты хотят послать сигнал России, что государство стремится защищать Финляндию и все скандинавские страны, говорится в материале. Это первый в истории случай, когда действующий президент США посетит Хельсинки не из-за отношений с Россией. Также возможной датой визита могут быть выходные накануне, то есть 8−9 июля.

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В столице Финляндии идет активная подготовка к саммиту северных стран Европы и США. В нем примут участие Джо Байден, президент республики Саули Ниинистьо, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и глава исландского правительства Катрин Якобсдоттир.

В апреле Финляндия официально стала новым членом НАТО, присоединившись к организации как ее 31-й государственный член. Также в том же месяце Финляндия начала подготовку к строительству главного участка забора на своей границе с Российской Федерацией. Окончание строительства этого забора запланировано к концу 2026 года, и он охватит около 200 километров важнейших участков границы.



