Кроме саммита НАТО Байден посетит Британию и Финляндию

9 июля, 05:24
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

С 9 по 13 июля президент США Джо Байден совершит европейское турне, посетив Финляндию, Британию и саммит НАТО в Вильнюсе.

«Сначала президент Байден совершит поездку в Лондон на переговоры с королем Чарльзом III и премьер-министром Риши Сунаком для дальнейшего укрепления близких отношений между нашими народами. Затем президент поедет в Литву в Вильнюс для участия в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля», — заявили в Белом доме.

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13 июля американский лидер посетит Хельсинки, где встретится с премьер-министром страны Саули Ниинисте и посетит саммит стран Северной Европы.

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Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.

При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Президент Владимир Зеленский ранее призывал президента США Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Он отмечал: Украина понимает, что не сможет вступить в Альянс в состоянии войны, но приглашение станет важным сигналом и стимулом для защитников. Зеленский будет участвовать в саммите, формат еще не известен.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Великобритания НАТО Литва Джо Байден Финляндия Вильнюс

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