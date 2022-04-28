На 33 млрд долларов. Байден попросил Конгресс о новом пакете помощи Украине 28 апреля, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден направил запрос в Конгресс на дополнительные 33 миллиарда долларов финансирования для поддержки Украины.

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«Я только что подписал запрос к Конгрессу с экономической и гуманитарной помощью, чтобы помочь Украине противостоять агрессии Путина», — сказал он во время брифинга.

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По данным Washington Post, запрос Белого дома включает:

военную помощь Украине в размере 20 миллиардов долларов;

экономическую помощь в размере 8,5 миллиардов долларов;

гуманитарную помощь в размере 3 миллиардов долларов;

другие денежные средства.

СNN отмечает, что финансирование также поможет противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам и поддержит независимые СМИ.

«Стоимость этой борьбы недешева, но уступка агрессии обойдется дороже, если мы позволим ей случиться. Мы либо поддерживаем украинский народ, когда он защищает свою страну, либо стоим в стороне, пока русские продолжают свои зверства в Украине», — сказал Байден.

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