На 33 млрд долларов. Байден попросил Конгресс о новом пакете помощи Украине
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент США Джо Байден направил запрос в Конгресс на дополнительные 33 миллиарда долларов финансирования для поддержки Украины.
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«Я только что подписал запрос к Конгрессу с экономической и гуманитарной помощью, чтобы помочь Украине противостоять агрессии Путина», — сказал он во время брифинга.
По данным Washington Post, запрос Белого дома включает:
- военную помощь Украине в размере 20 миллиардов долларов;
- экономическую помощь в размере 8,5 миллиардов долларов;
- гуманитарную помощь в размере 3 миллиардов долларов;
- другие денежные средства.
СNN отмечает, что финансирование также поможет противостоять российской дезинформации и пропагандистским нарративам и поддержит независимые СМИ.
«Стоимость этой борьбы недешева, но уступка агрессии обойдется дороже, если мы позволим ей случиться. Мы либо поддерживаем украинский народ, когда он защищает свою страну, либо стоим в стороне, пока русские продолжают свои зверства в Украине», — сказал Байден.
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