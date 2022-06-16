«Зашли слишком далеко». Байден попросил Блинкена и Ллойда умерить пыл в высказываниях о поддержке Украины — СМИ 16 июня, 19:54 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден попросил главу Госдепа Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина смягчить свои высказывания в отношении войны России против Украины, сообщает NBC со ссылкой на источники.

В апреле 2022 года Остин заявил, что власти США хотят, чтобы Украина выиграла войну, и надеются ослабить Россию, чтобы она больше не могла начать новое вторжение. Госсекретарь Энтони Блинкен тогда публично поддержал его слова.

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По словам нескольких чиновников США, знакомых с этим вопросом, Байден считает, что Остин и Блинкен «зашли слишком далеко» в своих высказываниях. Байден считает, что это может породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией.

«Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины. Ему не понравилась риторика», — сказал один из источников телеканала.

Журналисты отмечают, что «некоторые официальные лица» хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский «немного сбавил темп», когда дело доходит до «красных линий» по поводу окончания войны.

При этом Байден убежден, что США не должны оказывать давление на украинцев, чтобы те предприняли те или иные шаги. Позиция его администрации заключается в том, что любое решение о том, как и на каких условиях прекратить войну, остается за Украиной, говорится в сообщении.

«Мы не заставляем их идти на уступки, как это делают некоторые европейцы. Мы бы никогда не попросили их уступить территорию. Мы планируем долгую войну. Мы намерены подготовить к этому американский народ и готовы попросить у Конгресса больше денег», — заявил один из анонимных американских чиновников.

В среду, 15 июня, в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Оно собрало представителей оборонных ведомств около 50 стран, которые обеспечивают поддержку ВСУ в условиях войны России против Украины. На заседании также присутствовал министр обороны США Ллойд Остин.

В тот день Остин заявил, что война России против Украины переживает «поворотный» момент.

«Мы не можем позволить себе сдаться и не можем сбавить обороты. Ставки слишком высоки», — сказал Остин.

24 апреля Украину посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. С начала полномасштабного вторжения РФ это самые высокопоставленные американские чиновники, побывавшие в Украине.



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