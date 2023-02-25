Байден пообещал жесткие санкции против Китая в случае снабжения РФ оружием 25 февраля, 05:41 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США пообещали ответную реакцию, если Китай передаст РФ летальное оружие. Последствия будут похожи на ситуацию с российской экономикой после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом Джо Байден сказал в интервью ABC News.



«Я имел очень откровенный разговор с президентом Си прошлым летом по этому вопросу. И я заметил ему: господин президент, это не угроза, это просто утверждение, заявление о том, что, по моему мнению, реально. Вы видели, что произошло, когда остальной мир, в частности Европа, почувствовали жестокость Путина в Украине», — рассказал глава Белого дома.

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Он уточнил, что напомнил Си Цзиньпину, как сотни частных компаний покинули российский рынок – от McDonald's до Exxon, и так во всех областях.

«И я сказал: если вы втянетесь в такую же жестокость, поддержите эти зверства, вы можете ощутить такие же последствия», — добавил президент США.

В то же время, Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты до сих пор не видели, чтобы КНР передавала России летальную помощь.

В ответ на вопрос, будет ли это «красная линия» для США, если Китай передаст РФ оружие, Байден отметил: «Мы наложим строгие санкции на каждого, кто это сделает».

На уточнение, означало ли это серьезные последствия, он сказал, что США «дали бы ответ».

Как отмечалось, Россия предположительно ведет переговоры с китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных беспилотников.

В последние недели США и НАТО говорят, что обеспокоены возможными планами Пекина передать России оружие. Китай это отрицает. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев пока не видел таких признаков .

24 февраля Китай обнародовал « документ с позицией» о полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, выступает против односторонних санкций и за противодействие применению ядерного оружия. В то же время, в своей позиции КНР не осуждает полномасштабное вторжение России в Украину и военные преступления страны-агрессора.