Системы ПВО и наступательное оружие. Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины

30 июня, 16:42
Он подчеркнул, что полный список оружия для Украины он предоставит «вскоре» (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Он подчеркнул, что полный список оружия для Украины он предоставит «вскоре» (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере 800 миллионов долларов, который будет включать системы ПВО и наступательное оружие.

«Я скоро объявлю о помощи на 800 миллионов долларов дополнительного оборудования включая системы ПВО, а также наступательное оружие», — сказал он во время брифинга в Мадриде.

Видео дня

Он подчеркнул, что полный список оружия для Украины он предоставит «вскоре».

https://www.youtube.com/embed/pejdepvej-Q

«Украина должна иметь все, что мы можем разумно им предоставить, чтобы обеспечить свою физическую безопасность и оборону», — подчеркнул он.

Читайте также:

Спасательные работы в разрушенном российскими ракетами ТРЦ в Кременчуге, 28 июня (Фото:REUTERS/Anna Voitenko) «Мы творим чудеса». Как украинские ПВО фактически делают невозможное и почему норвежские NASAMS — плохая новость для россиян — военный эксперт

Байден напомнил, что всего США передали Украине помощи стоимостью почти 7 миллиардов долларов для защиты от российской агрессии.

Ранее агентство CNN сообщило, что Белый дом планирует объявить о дополнительных поставках дальнобойной артиллерии и боеприпасов. В частности, новый пакет военной помощи может включать передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности NASAMS.

По данным Politico, ВСУ уже проходят обучение работе с этими системами.

https://www.youtube.com/embed/8WU-mKEF-YI
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Помощь Оружие Джо Байден

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X