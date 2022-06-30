Системы ПВО и наступательное оружие. Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины 30 июня, 16:42 Он подчеркнул, что полный список оружия для Украины он предоставит «вскоре» (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере 800 миллионов долларов, который будет включать системы ПВО и наступательное оружие.

«Я скоро объявлю о помощи на 800 миллионов долларов дополнительного оборудования включая системы ПВО, а также наступательное оружие», — сказал он во время брифинга в Мадриде.

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Он подчеркнул, что полный список оружия для Украины он предоставит «вскоре».

«Украина должна иметь все, что мы можем разумно им предоставить, чтобы обеспечить свою физическую безопасность и оборону», — подчеркнул он.

Байден напомнил, что всего США передали Украине помощи стоимостью почти 7 миллиардов долларов для защиты от российской агрессии.

Ранее агентство CNN сообщило, что Белый дом планирует объявить о дополнительных поставках дальнобойной артиллерии и боеприпасов. В частности, новый пакет военной помощи может включать передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности NASAMS.

По данным Politico, ВСУ уже проходят обучение работе с этими системами.

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