«Глубоко благодарен». Байден похвалил Трампа за достижение перемирия между Израилем и ХАМАС

Бывший президент США Джо Байден отметил вклад действующего президента США Дональда Трампа и его команды по прекращению войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом он написал в своем Х.

«Я глубоко благодарен и чувствую облегчение, что этот день наступил — для последних 20 живых заложников, которые прошли через невероятный ад и наконец воссоединились со своими семьями и близкими, а также для мирных жителей Газы, которые понесли неизмеримые потери и наконец получат шанс восстановить свою жизнь», — отметил Байден.

Он добавил, что «путь к этому соглашению был нелегким» и вспомнил о «неустанной работе» его администрации, направленной на возвращение заложников домой, оказание помощи палестинским гражданским и прекращение войны.

Бывший президент отметил, что именно усилия Трампа помогли довести до конца процесс заключения нового перемирия.

По словам Байдена, благодаря поддержке Соединенных Штатов и международного сообщества, Ближний Восток получил шанс на длительный мир, который даст возможность как израильтянам, так и палестинцам жить в безопасности, достоинстве и мире.

13 октября президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль во время процесса освобождения заложников, которых удерживал ХАМАС.

Во время полета американский лидер следил за прямым эфиром освобождения первых заложников в рамках мирного соглашения. Во время выступления в Кнессете Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась.

10 октября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что израильские войска завершили первую фазу отступления в секторе Газа, и 72-часовой период для освобождения заложников начался.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

В тот же день Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа.