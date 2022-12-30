«Решающая помощь Украине». Байден подписал законопроект о федеральных расходах на сумму $1,7 трлн 30 декабря, 01:38 Байден подписал законопроект о федеральных расходах (Фото:twitter.com/POTUS)

Президент США Джо Байден подписал законопроект о федеральных расходах на сумму 1,7 трлн долларов. Он включает в себя ряд административных приоритетов и официально избегает прекращения работы правительства, завершая то, что он назвал «годом исторического прогресса».

Об этом пишет CNN.



«Он будет инвестировать в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, восстановление после катастрофы, финансирование Закона о насилии против женщин, и получит решающую помощь Украине», — написал Байден в Twitter.

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Он добавил: «С нетерпением жду больше в 2023 году».