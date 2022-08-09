«Переломный момент». Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

9 августа, 22:43
Джо Байден (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден подписал ратификационные документы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом сообщает The Post Millennial.

На церемонии Байден назвал решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО «переломным моментом» для альянса, который принесет большую безопасность и стабильность всему миру.

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«В момент, когда путинская Россия разрушила мир и безопасность в Европе, когда автократы бросают вызов самим основам правового порядка, сила трансатлантического альянса и приверженность Америки НАТО важнее, чем когда-либо», — подчеркнул он.

https://twitter.com/TPostMillennial/status/1557074991212027906?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1557074991212027906%7Ctwgr%5E48144934e9e876fedd8fec47a5a4a9eeed0d5ba5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fbayden-podpisal-protokoly-vstuplenii-shvetsii-1660071349.html

4 августа Сенат США поддержал ратификацию соглашения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

https://www.youtube.com/watch?v=3TVN2tZdyEA

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США НАТО Джо Байден Швеция Финляндия

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