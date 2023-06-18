Байден вскоре планирует встретиться с Цзиньпином

18 июня, 02:06
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Том Бреннер)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Том Бреннер)

Президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с главой Китая Си Цзиньпином в течение нескольких следующих месяцев.

Об этом пишет Bloomberg.

Американский лидер также предположил, что глава Китая не знал подробностей о якобы шпионском воздушном шаре, который США сбили в феврале этого года.

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«Я думаю, что это было скорее неловко, чем преднамеренно», — прокомментировал он ситуацию с китайским воздушным шаром, который сбили над США.

Байден подчеркнул, что «надеется, что в течение следующих нескольких месяцев снова встретится с Си».

«Китай имеет некоторые законные трудности, не связанные с Соединенными Штатами… Но я не думаю, что руководство знало, где это было, или знало, что там было, и знало, что происходит», — добавил он.

Как сообщалось в апреле 2023 года, китайский воздушный шар-шпион собирал разведданные с секретных военных объектов США.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Джо Байден Си Цзиньпин США-Китай

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