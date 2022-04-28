Байден планирует конфискацию активов российских олигархов — Белый дом 28 апреля, 15:14 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден направит в Конгресс предложение по всеобъемлющему законодательному пакету, который расширит полномочия правительства по привлечению властей РФ и и российских олигархов к ответственности за войну против Украины.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Как сообщает пресс-служба Белого дома, этот пакет установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, разрешение правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и дальнейшее укрепление соответствующих правоохранительных инструментов.

Видео дня

Одно из предложений упорядочивает процедуру конфискации имущества в США, расширяет круг активов, подлежащих аресту, и позволяет направлять полученные средства в Украину.

Другое предложение предусматривает объявление преступлением сознательное или намеренное владение любым лицом средств, полученных непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством.

Третье предложение расширяет возможности США по использованию средств олигархов, попавших под санкции, для возмещения ущерба, нанесенного Украине в результате российской агрессии.

Еще одно предложение направлено против имущества, которое используют российские олигархи для облегчения ухода от санкций.

Действующее законодательство предусматривает, что США могут конфисковать средства, полученные от нарушения санкций, но не могут конфисковать имущество, используемое для содействия нарушению санкций. Данное предложение устраняет этот пробел.

Министерство финансов США ввело санкции и заблокировало суда и самолеты стоимостью более миллиарда долларов, а также заморозило активы на сотни миллионов долларов на американских банковских счетах, принадлежащих российской элите.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.