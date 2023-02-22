Байден назвал «большой ошибкой» решение России приостановить свое участие в договоре о ядерном оружии 22 февраля, 17:00 Джо Байден (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

В среду, 22 февраля президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин совершил «большую ошибку», приостановив участие РФ в последнем оставшемся договоре о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией.

Об этом сообщает АР.

«Это большая ошибка», — сказал Байден.

Комментарии президента прозвучали во время завершения его визита в Польшу.

Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.