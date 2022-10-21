Байден об отставке Трасс: Была отличным партнером для США по Украине 21 октября, 05:51 Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден отреагировал на решение Лиз Трасс уйти с поста премьер-министра Великобритании. Он назвал политика хорошим партнером Вашингтона.

Об этом сообщает The New York Times.



Как отметил президент США, он рассчитывает на продолжение американо-британского взаимодействия, несмотря на отставку Трасс.

«Это ей решать, является ли ее отставка правильным шагом. Она была отличным партнером для США по Украине. И британцы собираются решать свои проблемы», – отметил Байден.

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Он также добавил, что ее отставка не может повлиять на отношения двух государств.

«США и Великобритания являются сильными союзниками и верными друзьями — это никогда не изменится. Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов. Мы продолжим наше тесное сотрудничество с правительством Великобритании, поскольку мы вместе работаем над решением глобальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны», — подчеркнул Байден.

Трасс объявила о своей отставке в четверг, 20 октября, после 45 дней в должности премьера Британии. Глава парламентской группы внутри Консервативной партии сэр Грэм Брэди говорил, что нового лидера руководящей Консервативной партии Трасс могут избрать до 31 октября.