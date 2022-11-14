Байден об освобождении Херсона: Это значимая победа для Украины 14 ноября, 17:08 Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден поздравил украинцев с деоккупацией Херсона. Он подчеркнул, что США не будут вовлечены в какие-либо переговоры о мире в Украине без Украины.

В понедельник, 14 ноября, на саммите G20 он подчеркнул, что это значимая победа для Украины. США также продолжат и дальше поддерживать Украину, сообщает CNN.

«Прежде всего, это была значимая, значимая победа для Украины, и я не могу не приветствовать мужество, решимость и боеспособность украинского народа и украинских военных», — добавил Байден

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Байден добавил, что решение о начале переговоров о мире Украина должна принимать самостоятельно.

«Я ясно дал понять, что мы продолжим предоставлять возможность украинскому народу защищать себя — и мы не собираемся вступать в какие-либо переговоры. В Украине нет ничего без Украины, это решение должна принять Украина», — заявил он.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.