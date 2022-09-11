«Ситуация развивается». Байден отреагировал на контрнаступление ВСУ 11 сентября, 18:37 Джо Байден (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Президент США Джо Байден отказался комментировать действия украинских войск в связи с тем, что ситуация все еще развивается.

Во время своего выступления в воскресенье, 11 сентября, он подчеркнул, что информирован о ключевых действиях украинских войск.

8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов. В него войдут 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, машины Humvee и прочее.

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11 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что украинские военные деоккупировали в Харьковской области уже более 40 населенных пунктов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км.

Местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани. Также накануне украинский флаг развернули над Изюмом. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты попали там в котел.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и Купянска. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.



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