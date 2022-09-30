«Мы сплотим международное общество». Байден осудил псевдореферендумы России и заявил о новой военной помощи для Украины

30 сентября, 18:17
Поделиться:
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США осудили мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за освобождение своих земель.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он также подчеркнул, что своими действия страна-агрессор презирает международное право.

«Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, презирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение миролюбивым народом», — отмечает пресс-служба Белого дома.

Видео дня

Читайте также:

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS) Мы позаботимся о том, чтобы Путин проиграл войну против Украины — Лиз Трасс

По словам Байдена, сегодняшняя аннексия украинских территорий не имеет никакой легитимности. США всегда будут уважать международно признанные границы Украины и оказывать помощь ей в военном и дипломатическом плане во время борьбы за освобождение оккупированных земель.

Также президент США напомнил, что Вашингтон на этой неделе объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов.

В ответ на аннексию США и союзники объявляют о новых санкциях.

«Эти санкции приведут к расходам для физических и юридических лиц — внутри и за пределами России, — которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей необходимо для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа», — отметил президент.

Глава Белого дома добавил, что ожидает подписания Конгрессом закона, который предоставит Украине дополнительные 12 млрд долларов поддержки и призвал международное сообщество отреагировать на незаконные попытки аннексии со стороны России.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

https://www.youtube.com/watch?v=dRNcFkHhe44

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Военная помощь Псевдовыборы Псевдореферендум Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X