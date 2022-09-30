«Мы сплотим международное общество». Байден осудил псевдореферендумы России и заявил о новой военной помощи для Украины 30 сентября, 18:17 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США осудили мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за освобождение своих земель.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он также подчеркнул, что своими действия страна-агрессор презирает международное право.

«Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, презирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение миролюбивым народом», — отмечает пресс-служба Белого дома.

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По словам Байдена, сегодняшняя аннексия украинских территорий не имеет никакой легитимности. США всегда будут уважать международно признанные границы Украины и оказывать помощь ей в военном и дипломатическом плане во время борьбы за освобождение оккупированных земель.

Также президент США напомнил, что Вашингтон на этой неделе объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов.

В ответ на аннексию США и союзники объявляют о новых санкциях.

«Эти санкции приведут к расходам для физических и юридических лиц — внутри и за пределами России, — которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей необходимо для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа», — отметил президент.

Глава Белого дома добавил, что ожидает подписания Конгрессом закона, который предоставит Украине дополнительные 12 млрд долларов поддержки и призвал международное сообщество отреагировать на незаконные попытки аннексии со стороны России.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».