«Мы сплотим международное общество». Байден осудил псевдореферендумы России и заявил о новой военной помощи для Украины
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
США осудили мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе за освобождение своих земель.
Об этом заявил президент США Джо Байден.
Он также подчеркнул, что своими действия страна-агрессор презирает международное право.
«Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, презирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение миролюбивым народом», — отмечает пресс-служба Белого дома.
По словам Байдена, сегодняшняя аннексия украинских территорий не имеет никакой легитимности. США всегда будут уважать международно признанные границы Украины и оказывать помощь ей в военном и дипломатическом плане во время борьбы за освобождение оккупированных земель.
Также президент США напомнил, что Вашингтон на этой неделе объявит о дополнительной помощи Украине в размере 1,1 млрд долларов.
В ответ на аннексию США и союзники объявляют о новых санкциях.
«Эти санкции приведут к расходам для физических и юридических лиц — внутри и за пределами России, — которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей необходимо для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа», — отметил президент.
Глава Белого дома добавил, что ожидает подписания Конгрессом закона, который предоставит Украине дополнительные 12 млрд долларов поддержки и призвал международное сообщество отреагировать на незаконные попытки аннексии со стороны России.
27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.
Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».