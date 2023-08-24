Байден в День Независимости объявил о новых санкциях США против России — за депортацию украинских детей 24 августа, 14:38 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США вводят новые санкции против России, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий в страну-агрессора РФ.

О них президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил в День Независимости Украины, в четверг, 24 августа.

Он подчеркнул, что преданность Вашингтона независимости Украины «является непоколебимой и прочной», а вместе с другими странами США работают над привлечением российских оккупантов к ответственности за военные преступления и другие зверства.

Видео дня

«Это включает насильственный вывоз тысяч украинских детей в Россию. Этих детей украли у их родителей и удерживали отдельно от их семей. Это немилосердно. И сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и требовать возвращения украинских детей в их семьи», — заявил Байден.

Американский лидер добавил, что вместе со странами Европы США поддерживают Украину в борьбе за свободу сейчас и будут помогать ей в долгосрочной перспективе.

«Я искренне надеюсь, что в следующем году украинцы смогут отпраздновать свой День Независимости в мире и безопасности, зная, как их чрезвычайное мужество вдохновило мир. Пусть День Независимости Украины станет напоминанием о том, что силы тьмы никогда не смогут погасить пламя свободы, живущее в сердцах свободных людей во всем мире», — подчеркнул он.

Россия депортирует детей из Украины: что известно

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит, в частности, через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.