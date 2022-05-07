Радары и не только. Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине 7 мая, 01:02 Цей матеріал також доступний українською Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине (Фото:REUTERS/Al Drago)

Президент США Джо Байден 6 мая объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Война России против Украины — главные события 6 мая

В новый пакет войдут радары, артиллерийские боеприпасы и «другое оборудование». О каком именно оборудовании идет речь, в пресс-службе Белого дома не уточнили.

Видео дня

«Соединенные Штаты продолжают сильно поддерживать храбрый народ Украины в защите своей страны от продолжающейся российской агрессии», — отметил Байден.

Он подчеркнул, что объем военной помощи Украине — «исторический».

«

В то же время президент Байден отметил, что после нового пакета возможности его администрациипочти иссякли» и призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование для помощи Украине в «следующей фазе» войны с Россией.

«Конгресс должен быстро предоставить финансирование, которое мы запросили, чтобы укрепить Украину на поле боя и за столом переговоров», — подытожил президент США.

Ранее сегодня Белый дом сообщил, что Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружение, продовольствие, нефть и другие необходимые товары для борьбы с нацистской Германией.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.