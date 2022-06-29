«Путин нарушил мир». США увеличат военное присутствие в Европе — Байден 29 июня, 12:58 Джо Байден (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Президент США Джо Байден заявил, что США увеличат военное присутствие в Европе.

Об этом сообщает The Guardian.

«В какой-то момент Путин нарушил мир в Европе… США и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужнее, чем когда-либо, и важнее, чем когда-либо», — сказал он.

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Байден заявил, что планируется:

создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса США в Польше;

развернуть дополнительную ротационную бригаду в Румынии;

развернуть две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобритании;

улучшить ротацию в странах Балтии;

развернуть два дополнительных эсминца ВМФ в Испании;

развернуть дополнительную ПВО Германии, Италии.

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