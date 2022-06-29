«Путин нарушил мир». США увеличат военное присутствие в Европе — Байден
Джо Байден (Фото:REUTERS/Juan Medina)
Президент США Джо Байден заявил, что США увеличат военное присутствие в Европе.
Об этом сообщает The Guardian.
«В какой-то момент Путин нарушил мир в Европе… США и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужнее, чем когда-либо, и важнее, чем когда-либо», — сказал он.
Байден заявил, что планируется:
- создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса США в Польше;
- развернуть дополнительную ротационную бригаду в Румынии;
- развернуть две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобритании;
- улучшить ротацию в странах Балтии;
- развернуть два дополнительных эсминца ВМФ в Испании;
- развернуть дополнительную ПВО Германии, Италии.
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