«Путин нарушил мир». США увеличат военное присутствие в Европе — Байден

29 июня, 12:58
Джо Байден (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Президент США Джо Байден заявил, что США увеличат военное присутствие в Европе.

Об этом сообщает The Guardian.

«В какой-то момент Путин нарушил мир в Европе… США и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужнее, чем когда-либо, и важнее, чем когда-либо», — сказал он.

Видео дня
Читайте также:
Что в ядерном чемоданчике Путина? Эксперт оценивает угрозы РФ и объясняет, чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического

Байден заявил, что планируется:

  • создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса США в Польше;
  • развернуть дополнительную ротационную бригаду в Румынии;
  • развернуть две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобритании;
  • улучшить ротацию в странах Балтии;
  • развернуть два дополнительных эсминца ВМФ в Испании;
  • развернуть дополнительную ПВО Германии, Италии.
https://www.youtube.com/watch?v=VoM6wP2IUXg&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США НАТО Джо Байден Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X