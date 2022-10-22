Россия — угроза для всего Запада. Байден объяснил поддержку Украины в войне

22 октября, 04:13
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Россия не должна победить в войне против Украины, потому что она представляет угрозу всему Западу. США потратили много денег на это.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью MSNBC.

Американский президент отметил, что США потратили много средств на помощь украинцам.

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«Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха», — сказал Байден.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Джо Байден Украина-США Война в Украине Война России против Украины

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